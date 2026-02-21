Yeni takımı belli oldu! Zidane, Dünya Kupası sonrası göreve başlıyor

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'de görev yapan Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştırmaya hazırlanıyor.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Uzun bir süredir takım çalıştırmayan Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek üzere Fransa Futbol Federasyonu ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde, iki taraf arasında resmi bir imzanın atılmadığı ancak söz kesildiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI SONRASINDA GÖREVE BAŞLIYOR

53 yaşındaki teknik adamın, milli takımdaki görevine 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından başlayacağı ifade edildi.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane, ikişer kez de La Liga, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.