Futbol ve Voleybol Haberleri
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin karşılaşması ve Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye-İran maçı oynanacak.
Yeni sezon öncesinde kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.
DÜNYA KUPASI
22.00 İspanya - Arjantin
VOLEYBOL
- Erkekler FIVB Voleybol Milletler Ligi
14.00 Türkiye - İran
Kaynak: Demirören Haber Ajansı