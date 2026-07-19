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Futbol ve Voleybol Haberleri

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin karşılaşması ve Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye-İran maçı oynanacak.

Yeni sezon öncesinde kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.

DÜNYA KUPASI

22.00 İspanya - Arjantin

VOLEYBOL

- Erkekler FIVB Voleybol Milletler Ligi

14.00 Türkiye - İran

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Haberler.com
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