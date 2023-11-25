Yeni Mersin İdman Yurdu Oyuncuları Mersin Maratonu'na Davet Ediyor

Yeni Mersin İdman Yurdu oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 Aralık'ta koşulacak olan '5. Uluslararası Mersin Maratonu'na çağrı yaparak, tüm sporcu ve vatandaşları maratona davet etti.

Yeni Mersin İdman Yurdu oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 Aralık'ta koşulacak olan '5. Uluslararası Mersin Maratonu'na çağrı yaparak, tüm sporcu ve vatandaşları maratona davet etti. Maraton tişörtlerini giyerek antrenmana çıkan kırmızı lacivertliler, 'Herkes Koşar Mersin'e' diyerek tüm Mersinlileri 10 Aralık'ta maraton koşmaya çağırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, maratonun hem daha geniş kitlelere duyurulması hem de maratona katılımın artırılması adına sivil toplum kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen toplantıda, vatandaşların maratona katılımını artırmak ve Mersin genelinde tanıtımını yapmak adına kent paydaşlarına düşen sorumluluklarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, toplantıda maraton bünyesinde yer alan Halk Koşusunda koşmak için de kayıt yaptırdı.

"10 Aralık'a kadar yoğun bir tempoda çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 10 Aralık'ta 5.'si düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu' için sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarımızın düşüncelerini ve fikirlerini aldık. Organizasyona katkılarını önerdiler, onların bu önerilerini dikkate alacağız. Biz de maratonla ilgili bilgilendirme yaptık. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 10 Aralık'a kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mersin'in böyle uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapması çok değerli"

Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, atletizmin Mersin için önemli spor branşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Mersin'den geçmişte de çok başarılı atletlerin çıktığına şahit oldum. Atletizm sporun temelidir. Herkes yetenekleri ve özellikleri kapsamında futbol oynayamayabilir, basketbolcu olamayabilir, ama herkes koşabilir, yürüyebilir. Onun için atletizmi çok seviyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 10 Aralık'ta herkesi maratona beklediğini ve şehrin takımı olarak maratonda yerlerini alacaklarını vurgulayan Kızıltan, "Mersin'in böyle büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasını çok değerli buluyorum. Herkesin katılmasını ve bu olayı desteklemesini istiyorum. Bunun tüm ülkemize yayılmasını istiyorum ki, Mersin buna öncülük eden illerimizin başında geliyor. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Herkes koşar Mersin'e' diyor ve herkesi bu maratona bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-lacivertliler de 10 Aralık'ta halkla birlikte koşacak

Yeni Mersin İdman Yurdu Takım Kaptanı Sertaş Güzel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine büyük katkı sağladığını ve böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü ve oyuncuları olarak biz de orada olacağız" dedi. Kırmızı Lacivertli oyunculardan Gökcan Gelmen ise 5. Uluslararası Mersin Maratonu'na herkesi davet ederek, "Güzel memleketimizde herkesin koşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Oyunculardan Fuat Bavuk da maratonda yerlerini alacaklarını söyleyerek, "Bütün Mersin halkını ve taraftarımızı bekliyoruz. Çok güzel bir koşu olacak" şeklinde konuştu.

Kayıtlar için son tarih 6 Aralık

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan ve Türkiye'de bu kategoride yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan 5. Uluslararası Mersin Maratonu, 10 Aralık'ta ulusal ve uluslararası sporcularla vatandaşları bir araya getirecek. Maratona kayıt yaptırmak isteyen sporcu ve vatandaşlar, 6 Aralık tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek. - MERSİN