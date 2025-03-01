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Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 Mağlup Oldu

Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-1 yenilerek önemli bir mağlubiyet aldı. Maçta goller Muscat, Uchenna, Kwasi ve Çağrı'dan gelirken, ev sahibi ekipten Halil yalnızca bir gol atabildi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7, dakikada Kwasi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Muscat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Ahmet Yazar'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde ortaya iyi yükselen Uchenna, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada sağ kanattan Burak'ın yerden ceza sahası içine gönderdiği top, kaleci Muhammed Salik'ten sekti. Pozisyonunda devamında Kwasi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

79. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sambou'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonunda devamında Çağrı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

82. dakikada ev kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde dönen topa sert vuruşunda Halil topu ağlara gönderdi. 1-4

Hakemler: Yunus Dursun, Serdar Soydan, Ferhat Çalar

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik (Çınar dk. 46), Yiğit, Eray, Muhammed Göktürk, Kerem, Enes Savucu (Kürşat dk. 80), Umut, Osman (Enes Nas dk. 46), Furkan, Talha (Halil dk. 66), Eymen (Ömer Çağrı dk. 46)

Yedekler: Kürşat, Kemalcan, Murat Şamil, Metehan

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Burak, Fatih, Nafican, Safa, Bentley (Begic dk. 46), Muscat (Alpay dk. 46), Hakan, Kwasi (Sambou dk. 46), Ahmet (Çağrı dk. 57), Uchenna (Seyit dk. 76)

Yedekler: Enes, Abdulkadir, Mehmet, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Halil (dk. 82) (Yeni Malatyaspor), Muscat (dk. 7), Uchenna (dk. 22), Kwasi (dk. 39), Çağrı (dk. 79) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Hakan (dk. 32) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Furkan Yiğit, Enes, (Yeni Malatyaspor), Kwasi, Muscat, Sambou (Şanlıurfaspor) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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