Yeni Malatyaspor Ligden Çekiliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yeni sezon için ligden çekilme taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'nın da arasında bulunduğu 11 şehrin büyük yaralar aldığı hatırlatıldı.

2022-2023 sezonunun ikinci yarısında TFF'ye yapılan başvurunun hızlı bir şekilde değerlendirildiği ve geçen sezon ligden hakları saklı kalacak şekilde çekildikleri ifade edilen açıklamada, bazı futbolcuların farklı kulüplere kiralık olarak göndermek zorunda kalındığı belirtildi.

Tesislerin kullanılamaz halde olduğu vurgulanırken, şu görüşlere yer verildi:

"Transfer tahtamızın kapalı olması ve mevcut futbolcularımızın şehirle alakalı kaygılarından dolayı, haklarımız saklı kalacak şekilde ligden çekilme talebimiz TFF tarafından kabul edilmiştir. Kulübümüz 2024-2025 sezonunda mücadele etmek için hazırlanacaktır. Bu zaman zarfında hem mali olarak hem de kadro olarak güçleneceğiz. Transfer tahramızı açacağız ve yeniden şanlı Yeni Malatyaspor'umuzu Süper Lig'e ve Avrupa'ya taşıyacağız. Kulübümüzün ligden çekilme sürecinde bizlere sonsuz destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye ile yönetimine, Malatya Valimiz Hulusi Şahin'e ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmiş başta Ahmet Eyüp Türkaslan'ımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Unutmayın, bu günleri hep birlikte aşacağız."