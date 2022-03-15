Yeni adresini duyanlar hemen telefonuna sarıldı! Rıdvan Dilmen'e soru yağdırdılar
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TRT'den ayrıldıktan sonra televizyon yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, artık sosyal medyada takipçileriyle buluşacak. Sosyal medya hesabına gelen soruları yanıtlayacağını paylaşan Dilmen, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü yorumcu pek çok soruya geri dönüş yaptı.
Geçtiğimiz aylarda TRT Spor ile yolları ayıran Rıdvan Dilmen, yorumlarını artık sosyal medyada yapacak. Twitter hesabından takipçileri için, "Rıdvan hocaya sor" etiketi açan ünlü yorumcu, her salı günü gelen soruları yanıtlayacağını paylaştı.
DİLMEN'E SORU YAĞDI
Rıdvan Dilmen bugün ilk kez takipçileriyle buluştu. Ünlü yorumcuya adeta soru yağdı. Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarından gelen sorulara cevap verdi. Dilmen'in verdiği yanıtlar dikkat çekti.