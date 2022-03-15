Yeni adresini duyanlar hemen telefonuna sarıldı! Rıdvan Dilmen'e soru yağdırdılar

Geçtiğimiz aylarda TRT Spor ile yolları ayıran Rıdvan Dilmen, yorumlarını artık sosyal medyada yapacak. Twitter hesabından takipçileri için, "Rıdvan hocaya sor" etiketi açan ünlü yorumcu, her salı günü gelen soruları yanıtlayacağını paylaştı.

DİLMEN'E SORU YAĞDI

Rıdvan Dilmen bugün ilk kez takipçileriyle buluştu. Ünlü yorumcuya adeta soru yağdı. Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarından gelen sorulara cevap verdi. Dilmen'in verdiği yanıtlar dikkat çekti.