Haberler

Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı

Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından adeta transfer şov yaparak 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından adeta transfer şov yaparak 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, adeta transfer şov yaptı. Gaziantep Fk, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrıch Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kadrosuna kattığı 8 yeni isimle resmi sözleşme imzaladı.

Yeni transferler, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Sırbistan kampına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı

Müşteri gibi gelen kadın eczacıya kabusu yaşattı

Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı

Orangutan bile ona hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git

Trabzonsporlu eski yıldızdan dünyaca ünlü isme çağrı: Beşiktaş'a git
Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'den ayrılıyor