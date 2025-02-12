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Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

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TFF, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı. Olaylı karşılaşmayla ilgili karar ise 13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

PENALTI POZİSYONUNDAKİ VAR KONUŞMASI

VAR: Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru.

Oğuzhan Çakır: Tamam, penaltı.

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Öte yandan söz konusu karşılaşmayla ilgili karar ise 13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

YARIDA KALAN MAÇTA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBidüşün:

Açıklasa ne olacak gs in kayırıldığını sağır sultan biliyor, tartışmasız açık ara gs Türkiyenin en antipatik takımı

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Haber Yorumlarıdikmen0199:

sonuç ??? abi bu gs ve fb Türkiye’nin futbol sorunu, futbolu mafyalara bırakıp Türk futbolunu mahvettiler yazık gerçekten yazık

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Haber YorumlarıOTO 42 SERVIS TAMIR KONYA:

kayseri konya maçı var kayıtları ne olacak golümüzü yediler

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Haber YorumlarıJon snow:

Vardaki hakemi eğer azıcık ülke futboluna faydası olmasını istiyorsa kesinlikle acilen devre dışı bırakıp memleketine gönderilmesi gerekiyor

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Haber YorumlarıOnur null:

bence direk kuppayi verin gs ye bitsin her maci bi olay ve hepside hakemlerde alakalı ne tesadüfse yıllardida degismiyor cok ilginç

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Haber YorumlarıAhmet Güney:

ben gsliyim gsde fbde aşırı şekilde kullanıyor biri biraz fazla biri biraz eksik farketmez içine ettiler futbolun

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Haber YorumlarıEmir Güler:

F.A.A GOYAYIMMMMMMM

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

şimdi bişey diyecem al elini vicdanına koy şimdi diyelimki geldin galatasarayi 2_0 yensin ikili averaji esitledin lig sonunda puanlar eşit oldu genel averajda da 1 golle fener şampiyon oldu napacagiz bı anlatirmisin şimdi burda kime operasyon çekiliyor ben belki bu maçı 8_0 alacakdim sahadan çekildi 3_0 yazıldı ya Adana'nın gücümü var Allah aşkına Galatasaray 10 dakika top oynasın Adana'ya kombo yapar Allah aşkına biz averaj kasacaktik bu maçta çekildiler şimdi 3 gol averaj yazıldı hadi bakalım kimsenin penaltı dedigide yok bizim ne suçumuz var he bide bu arada sadece bize olmuş heerkes zemzemle yıkanmış gibi bı hava var dün operasyonun kralı kamaoyunda Galatasaray'a baskı oluşsun diye Galatasaray'a operasyon çekilmiştir he gene diyom penaltı penaltı değil zaten ama verme ya

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