Haberler

Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan'ı 90+6'da yıkan İrlanda'da gecenin kahramanı Troy Parrott oldu. Genç yıldızın hat-trick'i sonrası Dublin Havalimanı, adını esprili bir şekilde "Troy Parrott Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirdi.

  • İrlanda Milli Takımı oyuncusu Troy Parrott, Macaristan karşısında üç gol atarak takımının Dünya Kupası play-off biletini almasını sağladı.
  • Dublin Havalimanı, resmi sosyal medya hesabında ismini geçici olarak "Troy Parrott International Airport" olarak değiştirdiğini duyurdu.
  • Dublin Havalimanı daha önce Cristiano Ronaldo ile ilgili mizahi paylaşımlar yapmıştı.

İrlanda Milli Takımı'nın genç yeteneği Troy Parrott, Macaristan karşısında attığı üç golle takıma Dünya Kupası play-off biletini getirdi. 23 yaşındaki yıldızın performansı yalnızca sahada değil, tüm ülkede büyük bir coşku yarattı.

DUBLIN HAVALİMANI'NDAN OLAY PAYLAŞIM

Ülkedeki sevince Dublin Havalimanı da katıldı. Havalimanının resmi sosyal medya hesabı, ismini geçici olarak "Troy Parrott International Airport" olarak değiştirdi. Ayrıca yapılan paylaşımda, havalimanı tabelasının Parrott'un adıyla değiştirildiği mizahi bir görsel de yer aldı. Bu jest, kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

İrlandalı taraftarlar, havalimanının bu yaratıcı hareketine büyük ilgi gösterdi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, "Bu Dublin Havalimanı'nın resmi hesabı… İrlandalıları sevmemek imkânsız" yorumuyla paylaşımı beğendi. Bir kullanıcı ise esprili şekilde, "DUBL— pardon, Troy Parrott Uluslararası Havalimanı! Bayılıyorum size!" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANININ İLK FUTBOL ESPRİSİ DEĞİL

Dublin Havalimanı daha önce Cristiano Ronaldo'yu ti'ye alan paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Havalimanı yönetimi, mizahi içerikleriyle futbol dünyasına renk katmayı sürdürüyor. İrlanda'nın play-off bileti almasında büyük pay sahibi olan Troy Parrott ise ülkenin yeni kahramanı haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
