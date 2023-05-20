- Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'a özel Türk bayraklarıyla uçtu

SAMSUN - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde farklı illerden Samsun'a gelen paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştirdi.

Milli Mücadele'nin ilk adımın atıldığı kent olan Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları heyecanla devam ediyor. Bu çerçevede Canik ilçesi Gültepe mevkiisinde toplanan yamaç paraşütü sporcuları ve Türkiye Yamaç Paraşütü Federasyonu görevlileri Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi. Bayram havasında gerçekleşen uçuşlarda sporcular Samsun semalarını Türk bayrağı ile süsledi.

Samsun'da 19 Mayıs etkinliklerinin coşkuyla devam ettiğini belirten İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, "Güzel bir yamaç paraşütü gününde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenledik. Geçen sene ilkini düzenlemiştik ve bu sene ikincisini düzenliyoruz inşallah. Samsun yerelinde ve çevre illerden katılım sağlayan yamaç paraşütü pilotlarımızla birlikte ilk adımın atıldığı Samsun şehrimizden 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda etkinliğimize katılım gösteren yereldeki kulüplerimize, çevre kulüplerimize, pilotlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yamaç paraşütü Samsun'da gerçekten gelişmekte olan bir spordur. İlerleyen günlerde Samsun yamaç paraşütünün merkezi olsun istiyoruz. Burada da görev yereldeki pilot ve eğitmenlerimize düşüyor. Onların desteği ile bu organizasyonu icra ediyoruz. Bize ilgi gösteren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Mustafa Yılmaz, "2011 yılından beridir bu tepede uçuluyor. Tepenin varlığı Türkiye'de en hızlı gelişen hava sporlarında biri olan yamaç paraşütünü bölgemizde çoğalttığı, zenginleştirdiği ve artık tanınır bir bölge oldu. Tepe olmadan malzemede, uçuşta olmuyor. Bu tepenin çok büyük avantajı var. Çoğu yerde uçuş tepeleri uzak durumdadır. Burası yakındır. İstediğimiz anda mesai çıkışı bile gelerek değerlendirilebiliyor. Burada aşağı yukarı ve bölgemizde 60 civarı yamaç paraşütü pilotu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı ve kurtuluş mücadelesinin başlamış olduğu şehirde bizde paraşütümüze bayraklar bağlayarak uçuşlar yapıyoruz. Çevre illerden arkadaşlar buraya geldiler" diye konuştu.

Yamaç Paraşütü Pilotu Reşat Korkmaz ise, "Atatürk'ün bize armağan ettiği bu cumhuriyete sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Biz biraz yaşlandık ama özellikle artık genç nesle bu sporu aşılamamız lazım. Ben Samsun'da hep gençleri ön plana atmayı çalışıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlere armağan edildi ama bizimde bu gençlerin elinden tutmamız lazım. Bütün gençlerimizin bu spora başlamasını istiyorum çünkü artık bu bir spordur. Federasyonumuzda kuruldu. Bundan sonra artık bunun bir spor olduğunu gençlere öğreteceğiz ve gençleri yetiştirmeye çalışacağız" şeklide konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.