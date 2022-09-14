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Yalovalı veteran karatecilerden dünya şampiyonluğu

Spor Haberleri

Yalovalı veteran karatecilerden dünya şampiyonluğu

Yalova Veteran Karate Takımı, Çekya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda kumitede dünya şampiyonu olurken katada da dünya ikinciliğini elde etti.

Yalova Veteran Karate Takımı, Çekya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda kumitede dünya şampiyonu olurken katada da dünya ikinciliğini elde etti.

Çekya'nın Pardubicce'de düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Yalovalı veteran sporcular büyük başarı elde etti. 42 ülkeden bin 600 sporcunun mücadele ettiği şampiyona kıran kırana müsabakalara sahne oldu.

Muhammet Ali Delioğlu, Halil İbrahim Yüksektepe, Ümit Öztürk ve Muzaffer Yeşilyurt dörtlüsü ile kumitede mücadele eden Yalovalı ekip, Çekya, Azerbaycan ve Çekya B takımlarını peş peşe devirerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Veteranlar Takımı kata kategorisinde ise Muhammet Ali Delioğlu, Halil İbrahim Yüksektepe ve Ümit Öztürk üçlüsü ile Azerbaycan, İtalya, Fransa, Çekya ve Türkiye B takımlarıyla yaptığı mücadelede dünya ikinciliğini elde etti.

Çiftlikköy Belediyespor Karate Takımı Antrenörü de olan Halil İbrahim Yüksektepe elde edilen başarı sonrası memleketine dönerek Belediye Başkanı Ali Murar Silpagar'ı ziyaret etti. Silpagar, Yüksektepe'nin aktif sporculuk yaşamında pek çok kez Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını ve kürsüde yer aldığını ifade ederek, "Başarılarının devamını diliyorum, hayatını sporla geçiren başarılı antrenör ve sporcumuz hem kendisi, hem de öğrencileriyle birlikte bizlere daha pek çok gurur yaşatacak inşallah" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammet Ali Ümit Öztürk Azerbaycan Yalova Spor Haberler

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