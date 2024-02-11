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Yalıkavakspor Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. İlk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla rövanş maçında üstün bir performans sergileyen Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarı finalde karşılaşacak.

Yalıkavakspor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi'ni 36 - 30 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta aldığı 6 sayı farklı galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Yalıkavakspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçında başta sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarıyı 14-13 önde tamamlayan Yalıkavakspor, maçtan 36-30 skorla galip ayrıldı. Bodrum ekibi, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

Yalıkavakspor, THF Kadınlar Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde 19 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Görele Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Belediyesi Türkiye Kupası Sigorta Spor Güncel Haberler

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