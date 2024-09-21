Üye Girişi
Haberler

Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e makamında tokat atan kulüp yöneticisi Cengiz Şen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darbedilen İn ise, olayların yayılmasının ardından yakınlarına, "Başım belaya girecek" diyerek şehirden ayrıldı.

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn makamında saldırıya uğradı. Kulübün Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Cengiz Hamza Cengiz Şen, Gökhan İn'e tokat attı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

"KALP VAR BENDE"

Yaşadığı saldırı anında korku dolu anlar yaşayan Başkan İn ise, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.

GÖKHAN İN, ŞEHİRDEN AYRILDI

Olayda yeni gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Gökhan İn, olayların yayılmasının ardından yakınlarına, "Başım belaya girecek" diyerek şehri terk etti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Cengiz Şen hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan Şen Sakarya'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Başkan Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi.

Ayrıca Cengiz Şen olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti. Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı.

S.İ. istifasını, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu.

Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Sakaryaspor Sakaryaspor Cengiz Şen Sakarya 3-sayfa Güncel Polis Spor

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu

Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı

Odun toplayan köylüler, gözlerini hastanede açtı: Feci olayda 2 ölü, 9 yaralı
500

Yorumlar (4)

Asil Türk:

İşin içinde başka şeyler var mutlaka.Ama bu hareketler bunu mazur göstermez.Sakaryaspor gibi bir kulübün başkanlığını yapmış bir kişiye böyle şeyler yakışmıyor

12
0
yanıtYanıtla
Murat Kara:

adalet yok demekten dilimizde tüy bitti herkes teksas gibi kendi işini kendi yapar oldu

7
0
yanıtYanıtla
Oguz Ozgul:

Mafyasal Muhabbetler

4
0
yanıtYanıtla
D:

Mafya eşittir terör

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });