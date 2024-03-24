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Yağmur Uraz: 'İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız'

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- Yağmur Uraz: "İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız"

Fenerbahçeli futbolcu Yağmur Uraz:

"İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş'a göstereceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forveti Yağmur Uraz, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Rakibimize hem futbolumuzla hem vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz, inşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11'de başlayan ve ilk golün asistine imza atan Yağmur Uraz, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yağmur, "Tek parolamız evimizde maçı kazanmaktı. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik. Ona rağmen çabuk reaksiyon gösterip hemen karşılığında bir gol bulduk. Bu bizi tekrar ayağa kaldırdı. Biz arkadaşlarımıza dedik ki; 'Maçın son dakikasına kadar asla pes etmeyeceğiz'. Bugün evimizde öyle bir Fenerbahçe vardı. Sabaha kadar oynasak bizim kazanacağımız bir maçtı. Bunu da rakibimize hem futbolumuzla hem vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz, inşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.

Kendi performansıyla ilgili ise Uraz, "Uzun zamandır gol atamıyorum ama bugün önemli maçta asistle takımıma katkıda bulunduğum için çok gururlu ve çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gollerimle devam ederim" ifadelerini kullandı.

"İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş'a göstereceğiz"

Ligin 26. haftasında konuk olacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise Yağmur Uraz, "Beşiktaş maçına hem saha içi hem saha dışında çok iyi hazırlanıp, kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz gerçekten iyi bir takımız, isteyen bir takımız bunu da Beşiktaş'a sahasında göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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