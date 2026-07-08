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Denizli Basket'ten TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Denizli Basket'ten TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Y. Denizli Basket'in yönetim heyeti, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret ederek basketbolun gelişimi ve iş birliği konularını görüştü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Y. Denizli Basket'in yönetim heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

T. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Kulüp Başkanı Veli Deveciler'in yanı sıra Asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Özsoy ile Levent Çaputçu ve Genel Menajer Evren Yenice katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Denizli'de basketbolun gelişimine yönelik hayata geçirilebilecek projeler, altyapı çalışmaları ve kulüp-federasyon iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı. Ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Veli Deveciler, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Y. Denizli Basket forması ile plaket takdim etti. Türkoğlu da Deveciler'e günün anısına seramik basketbol topu hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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