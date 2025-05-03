X-WATERS Antalya Su Sporları Festivali'nde Rekor Katılım

ANTALYA'da düzenlenen X-WATERS Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında yaklaşık 30 ülkeden gelen sporcular, dereceye girebilmek için kulaç attı. 5 kilometrelik parkurun startını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, Antalya'da düzenlendi. Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan organizasyon, Antalya Valiliği koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışın startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Vali Yardımcısı Tahsin Aksu verdi. Başkan Böcek, yarış öncesinde sporculara başarı dileyerek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

30 ÜLKEDEN BİNE YAKIN SPORCU

Yarışlara yoğun bir ilgi olduğunu belirten X-WATERS Antalya Yarış Organizatörü Onur Şentürk, "X-WATERS yarışlarını Türkiye'de 2 yıldır düzenliyoruz. İlkini geçen yıl Alanya'da gerçekleştirdik. Bu yıl Antalya'ya taşıdık. Yaklaşık 30 ülkeden bine yakın sporcu yarışıyor. Sporcuların aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu organizasyon, Antalya'nın spor turizmine ve sezonun uzamasına önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Yarışların farklı yaş gruplarına hitap ettiğini vurgulayan Şentürk, "Yetişkinler için 4 farklı parkur var. 5 kilometrelik yarış, 1 deniz mili uzunluğunda yarış, bireysel ve takım yarışları ile 500 metrelik başlangıç parkuru var. Ayrıca gençler ve çocuklar için de kategoriler bulunuyor. Bu kategorilere katılım için lisanslı yüzücü olmak gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Böcek'in startını verdiği 5 kilometrelik yarış sonucunda ise kadınlar kategorisinde Ekaterina Sokolova (37) birinciliği elde ederken, erkekler kategorisinin birincisi ise Aleksandr Kaluzhskii (39) oldu.