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Wilfred Ndidi, yarınki Crystal Palace maçı öncesi Beşiktaş'ın hazır olduğunu söyledi

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Wilfred Ndidi, yarınki Crystal Palace maçı öncesi Beşiktaş'ın hazır olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Wilfred Ndidi, yarınki Crystal Palace maçı öncesi Beşiktaş'ın hazır olduğunu söyledi
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace maçı öncesi takımın hazır olduğunu söyledi. Yarın 22.00'de oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi Ndidi, İngiltere'den gelen takımların yüksek tempoya alışık olduğunu ve yarını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, " İngiltere'den gelen takımlar, yüksek tempoya, şiddete alışık takımlardır. Biz de iyi takımlara karşı oynuyoruz. O yüzden hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında yarın saat 22.00'de Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Ndidi, "Biz bir takımız. Yarın içerde oynayacağız. Evimiz de bizim tapınağımız. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız, planımız bu. İngiltere'den gelen takımlar, yüksek tempoya, şiddete alışık takımlardır. Biz de iyi takımlara karşı oynuyoruz. O yüzden hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun; takımın büyük bir parçası, gerçek bir lider. Onun eksikliğinde hoca işleri çok iyi yönetiyor. Yarın için hazırız" diye konuştu.

'HOCA HEPİMİZİN HAZIR OLMASI GEREKTİĞİNİ BİZE GÖSTERİYOR'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun her oyuncunun hazır olması gerektiğini kendilerine çok iyi empoze ettiğini dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, "Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net şekilde ifade ediyor. Hepimizin hazır olması gerektiğini bize gösteriyor. O yüzden çok çalışıyoruz. Sadece ben değil, takım olarak çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon uzun, bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı.

'YARIN KENDİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Trabzonspor mağlubiyetinden dersler çıkarttıklarını ifade eden Wilfred Ndidi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için de bütün maçlarınızı kazanmanız gerekiyor. Yarın da çok önemli bir maç. Ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkarttık. Yarın da kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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