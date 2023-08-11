Wanda Nara ve kızı, Ayasofya'yı ziyaret etti! Icardi'nin 'Türklerim' paylaşımına beğeni yağdı

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'u gezdi. Ayasofya ziyareti sırasında çocuğuyla beraber başörtüsü takan Nara, o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Öte yandan Icardi'nin, eşi ve kızının Osmanlı kıyafeti giydikleri fotoğrafı "Türklerim" ifadesiyle yayınlaması ise büyük beğeni topladı.

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Deneyimli golcünün eşi Wanda Nara, İstanbul'da gezilmedik yer bırakmazken Ayasofya ziyaretinde de bulundu. Kızıyla birlikte Osmanlı kıyafeti giyen Nara'nın o hallerini Icardi'nin "Türklerim" ifadesiyle paylaşması ise büyük beğeni topladı.

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Wanda Nara, Ayasofya ziyareti sırasında kızıyla birlikte başını örttü. O görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Nara'ya yorum ve beğeni yağdı.

ESNAFLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezen Wanda Nara, birçok dükkana uğradı. Bunlardan birinde esnafın, "Icardi ile yatıp, Icardi ile kalkıyorum." sözlerini duyan Nara kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara'nın İstanbul'a temelli taşınması sonrası hemen Türkiye'ye adapte olması ve esnafla sohbeti sırasındaki doğal tavırları büyük beğeni topladı.