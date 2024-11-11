Üye Girişi
Haberler

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante'ye Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. L-Gante, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamış ve rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. İlişkisini açıklaması sonrasında Nara, tepki içeren çok sayıda paylaşım aldı.

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı

ICARDI'NİN MESAJINI İFŞA ETTİ

Wanda Nara, son olarak Mauro Icardi'nin kendisine gönderdiği WhatsApp mesajını ifşa etti. Icardi'nin, mesajında, "Yaşıyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, bunca yıldır başardığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak ve kimse bize bir şey vermedi... Bize değer ver, bize değer ver ve bize izin ver. Tekrar ediyorum… Bütün bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla istiyorum. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin ve düğünümüzde büyükannene söz verdiğim gibi... Seninle sonsuza kadar ilgileneceğim!!!!!" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ARTIK GEÇTİ"

Wanda Nara ise, Icardi'nin mesajında, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, dizin uzun zaman önce kötüydü. Artık geçti, çabuk iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. En iyisine gitmekten çekinme. Her şey yoluna girecek" yanıtı verdi.

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı

YENİ SEVGİLİSİNDEN 'DZEKO' PAYLAŞIMI

Gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara ile yeni bir aşka yelken açan rapçi L-Gante'ye sosyal medyadan tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine L-Gante sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade etti.

L-Gante yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki sporseverlerin kişisel olarak tehdit ve saygısız davranışları beni, ailemi ve işimi etkilemesi beni çok üzüyor. Bu nedenle bugün tuttuğum takımın renklerini paylaşıyorum ve ben büyük bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" ifadelerini kullandı.

L-Gante bir başka paylaşımında ise Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun fotoğrafına ve Boşnak golcünün gol sevinçlerine eşlik eden Hande Yener'in 'Beni Sev' parçasına yer verdi.

Haberler.com / Umut Halavart - Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yanlış kişiyi sevmenin bedelini ödüyor icardi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.