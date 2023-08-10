Wanda Nara, İstanbul'da esnafın Icardi için söylediklerini duyunca şaştı kaldı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz gün yaptığı İstanbul turunu anbean sosyal medya hesabından paylaştı. Dükkan dükkan geçen Nara'nın, bir esnafın kendisine "Icardi ile yatıp, Icardi ile kalkıyorum" demesi üzerine yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı.

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a yerleşti. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın İstanbul turunda bir esnafla yaşadığı diyalog sonrası yaşadığı şaşkınlık ise dikkat çekti.

"ICARDI İLE YATIP, ICARDI İLE KALKIYORUM"

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezen Wanda Nara, birçok dükkana uğradı. Bunlardan birinde esnafın, "Icardi ile yatıp, Icardi ile kalkıyorum." sözlerini duyan Nara kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

DOĞAL TAVIRLARI BEĞENİ TOPLADI

Wanda Nara'nın İstanbul'a temelli taşınması sonrası hemen Türkiye'ye adapte olması ve esnafla sohbeti sırasındaki doğal tavırları büyük beğeni topladı.