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Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık

Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 kişi oynadıkları ve Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Demirel, "Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 1-0 iyi sonuç" dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Takımı karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Demirel, karşılaşmanın hakemini sert sözlerle eleştirdi.

"11 KİŞİ KALSAYDIK MAÇ BÖYLE BİTMEZDİ"

Maçtaki hakem yönetimine tepki gösteren Demirel, "Takım arkadaşlarımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem 11 kişi hem 10 kişi... 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk, bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan, ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum. Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa..." dedi.

"14'E 10 OYNADIK, 1-0 İYİ SONUÇ"

Kırmızı karta değinen Demirel, "Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ellerini havaya kaldırıyor, bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum. Neticede Bodrumspor olarak bugün duruşumuzla, oyunumuzla bence Türkiye'nin takdirini kazandık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, 1-0 yendiler. Belki daha farklı olabilirdi, iki kalecimiz de çok iyi oynadı. Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için takımımı tebrik ediyorum. Futbolu doğrularıyla yönetelim. Ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim. Galatasaray'ın sarı kartı yanlıştı, o çizgiden top çıkmadı derim, demek lazım. Demezsek Türk futbolu değişmez. TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 1-0 iyi sonuç." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Kayseri de verilen skandal penaltıdan sonra kimse artık hakem falan demesin

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