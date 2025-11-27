Haberler

Volkan Demirel: 'Futbolun Doğasına Aykırı Her Şey Ceza Almalı'

Volkan Demirel: 'Futbolun Doğasına Aykırı Her Şey Ceza Almalı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısında bahis soruşturması, altyapıdan futbolcular ve Kocaelispor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demirel, futbolun doğasına aykırı olan her durumun ceza alması gerektiğini belirtirken, devre arası transferi için birkaç mevki belirlediklerini açıkladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel, "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız." diye konuştu.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.

Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kocaelispor maçı

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok mutluyum. Yarınki maç da fiziksel olarak bence mücadele edebileceğimiz, oyun olarak belki farklı bir oyun sergileyebileceğimiz bir maç. Çünkü diğer oynadığımız takımlar ligin iddialı kadroları ve iyi takımlarıydı. Kocaelispor biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz aynı zamanda. Onlar da bizim gibi aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum."

Oyuncularla iyi bir bağ kurduğunu vurgulayan Demirel, "Başkana da söylüyorum. Bizim takımda kötü insan yok. Her futbol takımında 2-3 tane olur. Çok şükür bizde yok. Ne dediysek yapmaya çalışıyorlar. Oyun ve plan olarak her şeyimiz iyi gidiyor, sadece sonuç anlamında biraz üzgünüm. Ancak oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi." diye konuştu.

Bu sezonki hedefleriyle ilgili soruyu ise Demirel, "Ben gelecekle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu 2-3 maçı halledelim, ondan sonra Trabzon maçıyla devreyi bitirelim. Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer, ondan sonrasını sizinle de konuşuruz ama şu an hakikaten 2-3 maçı görmem lazım. Çünkü bir şeyler söyleyip insanları umutlandırıp sonra olmayınca ben daha çok üzülüyorum. İlk önce Kocaeli'yi geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.