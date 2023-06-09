Volkan Demirel'den büyük vefa! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını özel gününde yalnız bırakmadı
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un kızını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı teknik adam, bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı.
YALNIZ BIRAKMADI
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çalışma arkadaşı Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı. Demirel'in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.
İşte Volkan Demirel'in katıldığı mezuniyet töreninden bazı kareler;