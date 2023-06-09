Volkan Demirel'den büyük vefa! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını özel gününde yalnız bırakmadı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un kızını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı teknik adam, bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.