Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı

Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş, maçlardan arta kalan zamanda bulduğu fırsatı tatille değerlendiriyor. Son olarak gittiği tatilde havuzdan poz veren Milli voleybolcunun cildindeki yanıkları görenler "Keşke güneş kremi sürseydin" demekten kendini alamadı.