Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
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Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş, maçlardan arta kalan zamanda bulduğu fırsatı tatille değerlendiriyor. Son olarak gittiği tatilde havuzdan poz veren Milli voleybolcunun cildindeki yanıkları görenler "Keşke güneş kremi sürseydin" demekten kendini alamadı.
Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken voleybolcu Zehra Güneş, son olarak havuzdan paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Güneş'in paylaştığı fotoğraflarda cildindeki güneş yanıkları dikkat çekti.
"KEŞKE GÜNEŞ KREMİ SÜRSEYDİN"
Vakıfbank SK formasını terleten, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduran Zehra Güneş'in fotoğraflarını gören takipçileri "Keşke güneş kremi sürseydin" demekten kendini alamadı.
İşte Zehra Güneş'in o pozları;