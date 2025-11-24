Haberler

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Güncelleme:
Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 66. sezonunda 4 Türk takımı grup maçlarında yer alacak.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun heyecanı yarın başlayacak .

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Zeren Spor temsil edecek.

Fenerbahçe Medicana ve Zeren Spor ilk maçlarını yarın, Eczacıbaşı Dynavit 26 Kasım Çarşamba, VakıfBank ise 27 Kasım Perşembe günü oynayacak.

İlk kez 4 Türk takımı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, grup aşamasında ilk kez 4 takımla temsil edilecek.

Daha önce ligde şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank sezona yine Avrupa şampiyonluğu parolasıyla başlayacak. Organizasyonun isim sponsoru olan Ankara temsilcisi Zeren Spor ise "wild card" alarak ligde katılım hakkı elde etti. Başkent ekibi ilk kez bu seviyede mücadele verecek.

Ligde VakıfBank A Grubu'nda CS Volei Alba (Romanya), Savino Del Bene (İtalya) ve Volero (Fransa), Fenerbahçe Medicana B Grubu'nda Igor Gorgonzola (İtalya), PGE Budowlani (Polonya) ve Benfica (Portekiz), Eczacıbaşı Dynavit C Grubu'nda Numia Vero Volley (İtalya), OK Zeleznicar (Sırbistan) ve Olympiacos (Yunanistan), Zeren Spor ise D Grubu'nda Imoco Volley (İtalya), Dresdner (Almanya) ve LKS Commercecon (Polonya) ile karşılaşacak.

Format

Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek.

Grup maçları 4 Şubat 2026'da tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Gruplardaki diğer üçüncü takımlar ise CEV Kupası'nda yoluna devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off maçını kazanan 3 takım da çeyrek finalist olacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Türk takımları, son 15 sezonda 8 şampiyonluk yaşadı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 15 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

65 sezonda 26 takım şampiyon oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 65 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

Şampiyonlar

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

Takım

Ülke

1961

Dinamo Moskova

SSCB

1962

Bruvestnik Odesa

SSCB

1963

Dinamo Moskova

SSCB

1964

Levski-Spartak Sofya

Bulgaristan

1965

Dinamo Moskova

SSCB

1966

CSKA Moskova

SSCB

1967

CSKA Moskova

SSCB

1968

Dinamo Moskova

SSCB

1969

Dinamo Moskova

SSCB

1970

Dinamo Moskova

SSCB

1971

Dinamo Moskova

SSCB

1972

Dinamo Moskova

SSCB

1973

Nim-Se Budapeşte

Macaristan

1974

Dinamo Moskova

SSCB

1975

Dinamo Moskova

SSCB

1976

Ruda Hvezda Prag

Çekoslovakya

1977

Dinamo Moskova

SSCB

1978

Traktör Schwerin

Doğu Almanya

1979

CSKA Sofya

Bulgaristan

1980

Ruda Hvezda Prag

Çekoslovakya

1981

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1982

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1983

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1984

CSKA Sofya

Bulgaristan

1985

ADK Almatı

SSCB

1986

CSKA Moskova

SSCB

1987

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1988

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1989

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1990

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1991

Mladost Zagreb

Yugoslavya

1992

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1993

Parmalat Matera

İtalya

1994

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1995

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1996

Parmalat Matera

İtalya

1997

Foppapedretti Bergamo

İtalya

1998

OK Dubrovnik

Hırvatistan

1999

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2000

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2001

Volley Modena

İtalya

2002

RC Cannes

Fransa

2003

RC Cannes

Fransa

2004

Tenerife Marichal

İspanya

2005

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2006

Sirio Colussi Perugia

İtalya

2007

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2008

Colussi Perugia

İtalya

2009

Volley Bergamo

İtalya

2010

Volley Bergamo

İtalya

2011

VakıfBank Güneş Sigorta TT

TÜRKİYE

2012

Fenerbahçe Universal

TÜRKİYE

2013

VakıfBank

TÜRKİYE

2014

Dinamo Kazan

Rusya

2015

Eczacıbaşı VitrA

TÜRKİYE

2016

Pomi Casalmaggiore

İtalya

2017

VakıfBank

TÜRKİYE

2018

VakıfBank

TÜRKİYE

2019

Igor Gorgonzola

İtalya

2020

-

-

2021

Imoco Volley

İtalya

2022VakıfBank

TÜRKİYE
2023VakıfBank

TÜRKİYE
2024Imoco Volley

İtalya
2025Imoco Volley

İtalya

