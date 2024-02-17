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Voleybol Milletler Ligi'nde yeni değişiklikler

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2025'ten itibaren hem kadınlarda hem erkeklerde 18 takıma yükseleceğini ve katılımcıların artık çekirdek ve değişken takımlar olarak ayrılmayacağını açıkladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2025'ten itibaren hem kadınlarda hem erkeklerde 18 takıma yükseleceğini ve katılımcıların artık çekirdek ve değişken takımlar olarak ayrılmayacağını açıkladı.

FIVB, Milletler Ligi'nde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı itibarıyla VNL'nin 3 hafta boyunca sürecek lig etabının sonunda hiçbir takım küme düşmeyecek. 2024 Voleybol Challenger Kupası'nın kazananları ve Milletler Ligi'ne katılmayan takımların arasında FIVB Dünya Sıralaması'nda en üst sırada yer alan takımlar, VNL 2025 mücadelesine dahil olacak.

2025 sezonundan itibaren çekirdek (core) ve değişken (challenger) takım statüleri kaldırılacak ve hem erkeklerde hem de kadınlarda yarışmanın final sıralamasında en alt sırada yer alan takım küme düşecek ve bir sonraki VNL sezonunda yerini dünya sıralamasının en üst sırasındaki takıma bırakacak.

VNL'de yapılan diğer değişikler şu şekilde:

Katılımcı takım sayısının artmasıyla birlikte, ön eleme aşaması programının yeni bir yapısı olacak. Şu anda olduğu gibi her katılımcı takım her hafta 4 maç olmak üzere 3 hafta boyunca toplamda 12 maç oynayacak. Ancak, her hafta her biri altı takımla üç farklı sahada oynanan üç grup olacak. Müsabaka günlerinin sayısı haftada altıdan beşe düşürülecek.

Oyuncular ayrıca ek bir haftalık dinlenmeden de faydalanacak. Erkekler turnuvasında ikinci haftadan sonraki hafta boyunca her iki cinsiyet (kadın-erkek) için de VNL organizasyonu yapılmayacak.

Bu yeni formatta, ön eleme aşamasında toplam 216 maç yapılacak ve bu da her iki cinsiyette (kadın-erkek) çeyrek finaller, yarı finaller ve madalya maçları dahil olmak üzere sezon başına toplam maç sayısını 232'ye çıkaracak. Final etabının formatında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Sadece VNL'de 2028 yılında, Los Angeles Olimpiyat Oyunları ile uyumlu olması için henüz belirlenmemiş yoğunlaştırılmış bir format içerecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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