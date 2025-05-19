Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapıldı

Yurtlig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kınıklı Spor Kompleksi'nde, 98 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yurtlig Yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli, Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kınıklı Spor Kompleksi'nde 8 ilden 98 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Yedi gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada dereceye giren takımlarda belirlendi. Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen final karşılaşmasıyla İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü(GSİM) takımı, Konya GSİM takımını 3-1 yenerek şampiyon olurken, Konya GSİM ikinci, Trabzon GSİM üçüncü, Kastamonu GSİM ise dördüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Sarı ve Şube Müdürü Mustafa Akyürek tarafından takdim edildi. - DENİZLİ