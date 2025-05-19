Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapıldı

Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Kınıklı Spor Kompleksi'nde düzenlenen Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 98 sporcu mücadele etti. İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Konya GSİM takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Yurtlig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kınıklı Spor Kompleksi'nde, 98 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yurtlig Yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli, Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kınıklı Spor Kompleksi'nde 8 ilden 98 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Yedi gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada dereceye giren takımlarda belirlendi. Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen final karşılaşmasıyla İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü(GSİM) takımı, Konya GSİM takımını 3-1 yenerek şampiyon olurken, Konya GSİM ikinci, Trabzon GSİM üçüncü, Kastamonu GSİM ise dördüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Sarı ve Şube Müdürü Mustafa Akyürek tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi

Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı

Fenerbahçe'nin kalesinde Galatasaraylılara saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.