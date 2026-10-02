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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 43. sezon yarın VakıfBank-Beşiktaş maçıyla başlıyor

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. İlk maçta son şampiyon VakıfBank, saat 14.00'te Beşiktaş'ı konuk edecek; ligde 7 şehirden 14 takım mücadele edecek.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon VakıfBank, Beşiktaş'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 14.00'te atılacak.

Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Peron'u ağırlayacak.

2026-27 sezonunda 7 şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul'dan 6, Ankara ve İzmir'den ikişer takımın yer aldığı ligde Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar ve Manisa birer ekiple temsil edilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

Son şampiyon VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon kupayı VakıfBank kaldırdı.

Sarı-siyahlılar, 2025-26 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Lig tarihindeki 15. şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, 2026-27 sezonunda Eczacıbaşı ile şampiyonluk sayısını eşitlemeye çalışacak.

Şampiyonluk sayısında Eczacıbaşı zirvede

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı oldu. Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 16 kez mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı, deplasmanlı ligin ilk sezonları olan 1984-85 ile 1988-89 arasında üst üste 5 şampiyonluk kazandı. Turuncu-beyazlılar, 1999-2000 ile 2002-03 yılları arasında da arka arkaya 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Eczacıbaşı son şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda elde ederken, VakıfBank'ın 2025-26 sezonundaki başarısıyla iki kulüp arasındaki fark bir şampiyonluk olarak kaldı.

VakıfBank son yıllara damga vurdu

VakıfBank, son 14 sezonda 9 kez Sultanlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

2012-13 sezonunda Eczacıbaşı'nı play-off final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan sarı-siyahlılar, yedi yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

VakıfBank, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Sarı-siyahlı ekip, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kulübün daha önce VakıfBank, Güneş Sigorta ve VakıfBank Güneş Sigorta adlarıyla da lig şampiyonlukları bulunuyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Yabancı kuralı değişti

Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonundan itibaren yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle takımlar, 14 kişilik müsabaka kadrolarında en fazla 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Sahada ise aynı anda en fazla 3 yabancı oyuncu yer alabilecek.

Önceki sezonlarda uygulanan "3+2 yabancı oyuncu kuralı"nda, takımların 14 kişilik müsabaka kadrolarında 5, oyun sırasında ise en fazla 3 yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriliyordu.

İki yeni takım Sultanlar Ligi'nde

2026-27 sezonunda 1. Li'gden yükselen Afyon Belediye Yüntaş ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

İki takım da Sultanlar Ligi seviyesinde ilk defa yer alacak.

2019-20 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-20 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1984-85Eczacıbaşı
1985-86Eczacıbaşı
1986-87Eczacıbaşı
1987-88Eczacıbaşı
1988-89Eczacıbaşı
1989-90Emlak Bankası
1990-91Emlak Bankası
1991-92Vakıfbank
1992-93Güneş Sigorta
1993-94Eczacıbaşı
1994-95Eczacıbaşı
1995-96Emlak Bankası
1996-97VakıfBank
1997-98VakıfBank
1998-99Eczacıbaşı
1999-00Eczacıbaşı
2000-01Eczacıbaşı
2001-02Eczacıbaşı
2002-03Eczacıbaşı
2003-04VakıfBank Güneş Sigorta
2004-05VakıfBank Güneş Sigorta
2005-06Eczacıbaşı
2006-07Eczacıbaşı
2007-08Eczacıbaşı
2008-09Fenerbahçe
2009-10Fenerbahçe
2010-11Fenerbahçe
2011-12Eczacıbaşı
2012-13VakıfBank
2013-14VakıfBank
2014-15Fenerbahçe
2015-16VakıfBank
2016-17Fenerbahçe
2017-18VakıfBank
2018-19VakıfBank
2019-20Şampiyon ilan edilmedi
2020-21VakıfBank
2021-22VakıfBank
2022-23Fenerbahçe
2023-24Fenerbahçe
2024-25VakıfBank
2025-26VakıfBank

Kaynak: AA
Haberler.com
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