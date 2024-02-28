Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın attığı golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
YARI FİNAL BİLETİ VISCA'DAN
Kıran kırana geçen mücadelenin tek golünü 57. dakikada bir dönem RAMS Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcu Edin Visca kaydetti.
RAKİP BEKLENİYOR
Bordo-mavililer, yarı final maçında Galatasaray-Karagümrük maçının galibiyle mücadele edecek.