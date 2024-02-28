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Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

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Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın attığı golle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

YARI FİNAL BİLETİ VISCA'DAN

Kıran kırana geçen mücadelenin tek golünü 57. dakikada bir dönem RAMS Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcu Edin Visca kaydetti.

Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

RAKİP BEKLENİYOR

Bordo-mavililer, yarı final maçında Galatasaray-Karagümrük maçının galibiyle mücadele edecek.

Visca eski takımını üzdü! Trabzonspor yarı finalde

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trabzonspor Başakşehir Spor Haberler

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