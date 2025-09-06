Vincenzo Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak İspanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SADECE YAMAL'DAN OLUŞMUYOR"

İspanyol futbolcu Lamine Yamal hakkında konuşan Montella, "Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal'dan oluşmuyor." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM"

İspanya ile ilgili yorumlarına devam eden Montella, "İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Genç yıldızımız Arda Güler ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir." sözlerini sarf etti.

"KAZANAMIYORSANIZ KAYBETMEYECEKSİNİZ"

Vincenzo Montella, İspanya karşısında kazanılamayacaksa kaybedilmemesi gerektiğini söyleyerek,"Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Biz de hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız." yorumunu yaptı.

"PUAN ALACAĞIMIZ GARANTİYSE BUNU YAPABİLİRİM"

"İspanya'ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?" sorusunu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim." dedi.

"MUAZZAM İŞLER YAPIYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Montella, "Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

"KAPIM HERKESE AÇIK"

'Adil Demirbağ kadroya alınmadı, Konyaspor tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz?' sorusuna da cevap veren Montella, "Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler." şeklinde konuştu.

"BARIŞ ÇOK ÜZGÜN"

Barış Alper'in Gürcistan karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili yorum yapan İtalyan hoca, "Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek." sözlerini sarf etti.

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK BENİM İÇİN GURUR"

Türk vatandaşı olacağı açıklanması üzerine yorum yapan Montella, "Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur." dedi.

"BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak, "Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz." çeklinde konuştu.