Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor

EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada müsabakanın hakemi Balazs Berke'ye tepki gösterdi.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

"Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum.

"OFANSİF OLARAK DAHA NET OLMALIYIZ"

Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız. Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek.

"ENDİŞEYE KAPILMIYORUM"

Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Bu akşam sahadaki bütün oyuncularımız arasında en çok gol atan isimler vardı. Takımımız, son 20 metreye geliyor sadece biraz daha netlik kazanmalıyız. Endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız.

ARDA GÜLER'DEN MEMNUN

Arda oynadı zaten. Çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi."