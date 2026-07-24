Italiano: Savaşçı ve kimliği olan bir takım oluşturuyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, uzun bir sezona güzel başlangıç yaptıklarını söyleyerek, savaşçı ve kimliği olan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz bir atmosfer gördüm"

Mükemmel bir gece geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Italiano, "Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik, herkese çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı, bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Yolunda gitmeyen şeyler neydi diye soracak olursanız, ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için daha fazla gol atabilirdik. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra" ifadelerini kullandı.

"Ben maçları böyle yaşayan bir insanım"

İtalyan teknik adam, maç boyunca saha kenardaki heyecanlı görüntüsü hakkında gelen bir soruya da, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben bu konuda çok spontane bir insanım. Gerçekten bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Çünkü ben oyuncularıma yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir, oradaki 12. adam gibiyim ve bu benim gerçekten ruh halim diyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum. Onları hep itmeye ve zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum, o yüzden de hep bakıyorum. Aynı zamanda oyuncularıma öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri ya da okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyabiliyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında iki tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahadaki o ruh hali ve enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da. Zor bir maç olacak ama ben gözlemlerimden dolayı bugün mutluyum. Bence hiç kötü başlamadık, iyi başladık" cevabını verdi.

"Ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık"

Baskılı oynamaya ve özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştıklarının altını çizen 48 yaşındaki teknik adam, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosfer rakipleri birazcık geri çekiyor, birazcık korkutabiliyor ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirde çok durmamayı istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. İyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebildik, onun üzerine de çalışacağız. Ama top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol oluşturmalarını bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik, ikinci yarıda birazcık daha iyi olabilirdik. Ama neden olmadı bunlar, çünkü onlar savunma hatlarını daha aşağıya çektiler. Biz de aynı zamanda yorgunduk ve bize çok alan bırakmadılar, çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı" şeklinde konuştu.

"Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor"

"Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor" diyen siyah-beyazlıların teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Bunu söyleyebileceğim ilk şey olabilir. İkinci yarıda hatta değişiklikler yaptık. Ritmi artırabilmek için çünkü ritim birazcık düşmüştü. Değişikliklerle beraber bunu artırmaya çalıştık. Yaptık da aslında ama çok zarar veremedik gibi. Çok canlarını yakamadık, bunu söyleyebilirim. Ceza sahasına daha hızlı gitmemiz gerekiyordu. Kanatlarımızı daha izole bir şekilde bırakıp onların birebirleri zorlamaları için çalışmamız gerekiyordu. Aynı zamanda bizim ceza sahası içinden çok iyi şut çeken oyuncularımız var. İçeride beklerden de daha fazla beklentim var. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Halletmemiz gereken bazı şeyler var ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir süre oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz."

"Elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz"

Vincenzo Itlaiano, uzun bir sezonun başlangıcını yaptıklarını ve sezon içerisinde birçok duyguyu yaşayacaklarına dikkat çekerek, "Biz sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi, İlhan gibi Salih gibi. Outtara da geldi. Fakat geldiğinde çok yüzde 100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularda bazen problemler olabiliyor. Bazen hazır olmuyorlar. Bu da bir problem olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu oyuncuları da hemen oynatamıyorsun. Sonra sakatlık riskleri oluyor. O yüzden bekletmek zorunda kalıyoruz bu oyuncuları. Şu an dinlenmemiz gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Midtjylland. Bugün 10 kişiydi rakip, daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü. Daha yeni başlangıç. Daha ilk maçımızı yaptık ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak. Çok fazla duyguları beraber yaşayacağız sezonun içinde. Şu anda da işimiz tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım oluşturmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü bence orada her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz" dedi.

"Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"

Her maç 40 şut çeken bir Beşiktaş hayal ettiğini ve bu konsepti oturtmaya çalıştığını kaydeden Italiano, "Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11'e 11 eşitken çok fazla gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Aynı zamanda çok fazla gol şansı oluşturduk, şut çektik ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir, rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı oluşturmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik, böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Benim hayalimdeki Beşiktaş, her maçta en az 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum ve bugün de aslında öyleydik ve hep de öyle olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı