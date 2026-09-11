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Vincenzo Italiano’dan 2 değişiklik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaparak Erzurumspor FK karşısına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaparak Erzurumspor FK karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte Kassoum Ouattara'yı ve 1 maç men cezası alan Dusan Vlahovic'in yerine Hyeon-Gyo Oh'u görevlendirdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-Gyu Oh ilk 11'iyle dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.

Dusan Vlahovic cezalı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası vermişti. Derbide Fenerbahçeli defans oyuncusu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası 'hakaret' gerekçesiyle disipline sevk edilen Vlahovic için yapılan itiraz reddedildi. 26 yaşındaki golcü, Erzurumspor FK müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Vlahovic, bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez rakip ağları sarstı.

Başkan Adalı'dan Rıdvan Yılmaz'a tebrik

Siyah-beyazlılarda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynadıkları müsabakada 100. maçına çıkan sol bek Rıdvan Yılmaz'a Başkan Serdal Adalı tarafından 100 numaralı forma takdim edildi.

25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 kez olmak üzere 101 müsabakada görev alırken 5 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini yaşayan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giymişti.

2022-2023 sezonu başında Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya temsilcisinde 3 sezon geçirdikten sonra geçen yıl yeniden Beşiktaş'a döndü.

Ümit Akdağ, ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Erzurumspor FK karşısında ilk kez siyah-beyazlıların maç kadrosunda yer aldı. Bu sezon Antalya temsilcisi formasıyla 3 maçta görev alan Ümit Akdağ, ligin 2. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde de forma giymişti.

Sporcular, Dolmabahçe'de tur attı

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan amatör branş sporcuları, müsabaka öncesi Tüpraş Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıktı. Kendi branşlarında kazandıkları kupalarla sahaya çıkan sporculara taraftarlar da tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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