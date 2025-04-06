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Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular
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Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Victor Osimhen'e talip olan Premier Lig devleri, Nijeryalı golcünün sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağını düşünüyor. Athletic, muhabiri David Ornstein, "İngiltere Premier Lig kulüpleri, Victor Osimhen'in en olası adresinin Suudi Arabistan olduğu konusunda fikir birliğine varmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiralık Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, yaptığı skor katkısı ve performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini alabilmek için yoğun çaba sarf ettiği Nijeryalı golcünün önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu. Osimhen ile ilgili son çarpıcı iddia İngiliz basınından geldi.

PREMIER LİG DEVLERİ İSTİYOR

Gelecek sezonki takımı şimdiden merak konusu olan Osimhen, ara transfer döneminde aldığı tüm teklifleri sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini belirterek reddetmişti. Osimhen'in bir sonraki durağı için en ciddi adreslerden biri Premier Lig olurken; Chelsea, Manchester United ve Arsenal'in, Nijeryalı golcünün peşinde olduğu Ada basınında sıkça yer alıyor.

"EN OLASI ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN"

Athletic'in futbol muhabiri David Ornstein, Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Athletic'in soru-cevap bölümünde taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Ornstein, "Osimhen'in Chelsea'ye geleceğine dair bir umut var mı?" sorusuna "İngiltere Premier Lig kulüpleri, Victor Osimhen'in en olası adresinin Suudi Arabistan olduğu konusunda fikir birliğine varmış gibi görünüyor. İlgilenen takımların bazıları maaşından dolayı böyle düşünüyor ama göreceğiz" yanıtı verdi.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçtı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Osimhen'in, serbest kalma bedelini 75 milyon euro olarak belirleyen Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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