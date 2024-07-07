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Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti

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A Milli Takımımızın Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiği çeyrek final maçında düdük çalan Fransız hakem Clement Turpin, verdiği kararlarla adeta yarı final biletini elimizden aldı. Hollanda'ya verilmesi gereken 3 kırmızı kartı es geçen Turpin, bir penaltımızı ise vermedi. Fransız hakem ayrıca, Hollanda'nın ikinci golünden önceki net faulü ise görmezden geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, hakem Clement Turpin'in birçok hatalı kararına maruz kaldı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KARTI ATLADI

Maçın henüz başında savunma arkasına hareketlenmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Stefan de Vrij ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Barış'ın hem formasını çeken, hem de ayaklarına müdahale eden Stefan de Vrij son adam olmasına rağmen hakem Turpin, faulü vermeyerek net bir kırmızı kartı atladı.

Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, yarı final biletini elimizden aldı

XAVI SIMONS'U ATAMADI

Maçın ilk yarısında maç 0-0'ken Mert Müldür'ün kaval kemiğine basan Xavi Simons, akıllara ziyan bir kararla sarı kartla cezalandırıldı ve bir kırmızı kart daha es geçti.

Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, yarı final biletini elimizden aldı

NET PENALTIMIZI VERMEDİ

Maçın ikinci yarısında A Milli Takımımız 1-0 öndeyken Kenan Yıldız'ın vuruşunun kaleciden sekmesi sonrası topa hareketlenen Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı ve kale ağzından topu ağlara gönderemedi. Kaan'a net bir müdahalede bulunan Weghorst'a faul yani penaltı kararı çalmayan Turpin, maçın kopmasını engellemiş oldu.

Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, yarı final biletini elimizden aldı

İKİNCİ GOL ÖNCESİ NET FAULU ÇALMADI

Hollanda'nın ikinci golü öncesi arka direkte topu ağlara gönderen Cody Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'ün ayağına net bir temasta bulundu ancak ne hakem Turpin ne de VAR hakemi Brisard pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, yarı final biletini elimizden aldı

BİR KIRMIZIYI DAHA ES GEÇTİ

Maçın son anlarında Samet Akaydin'in sakatlanıp oyundan çıkmasına sebep olan pozisyonda Micky van de Ven'in Samet'in ayağına net bir şekilde basması, yine hakem ekibi tarafından atlandı ve Hollanda 8 kişi bitirmesi gereken karşılaşmayı 11 kişi tamamlayarak turu geçti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

Fırat Günay:

Adam olalardıda 1-0 a yatmanın derdinde olan teknk direktöre inat 2 3 atmaya çalışalardı. Hakemi bahane etmeyin.

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Altay Bozkurt:

ILK YARI OYNADIGIMIZ FUTBOLU IKINCI YARIDA NEDEN OYNAYAMADIK??? BUNU BILEN VARSA SÖYLESIN!! ILK YARIDA HOLLANDANIN TEK NET POZISYONU DAHI YOKTU!! IKINCI YARIDA KORKAK DEFANSIV FUTBOLA DÖNDÜK VE GOLLERI YEDIK!!!

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Bandorma:

Ne net penaltısı güldürmeyin, ikinci gol öncesi faul var o doğru..

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NurzanZeki Öğren:

Hakem iyiydi bence çok erken yaslandık arkaya son on dakika müthiş oynadık yazık oldu

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Erkan Dag:

üç İstanbul takımı taraftarı gibi bakıyorsunuz alismissiniz hakemlerle maç almaya

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Nuri Aga:

Hakemi bahane etmeyin la.Barış son adamdı bak orada kırmızı olmalıydı. Zaten Virgin'in sarısı vardı. Ayrıca bariz gol şansı vardı. Ama biz 2.de atsak Hollanda 3.golü atardı. Çünkü oyuncu değişikliklerinde geç kalındı.

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Barış O. B.:

Nankörlük etmeyin. Çok çok iyi maç yönetti hakem. Daha maçın başında bizimkilerin sertliğine izin verdi oyun oynattı adam. Her mağlubiyette şu hakemlere sığınmayın. Galip gelmek için gol atacaksın, öndeyken de yeneyeceksin bu kadar basit. İşin kolayına kaçmayın

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Sirvan:

Başarısız öğrencinin binbir mazeret misali, suçu onda bunda aramayın millilerin gücü bu kadar

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