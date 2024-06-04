Üye Girişi
Haberler

Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan başkan vekili Erden Timur'a veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buruk, "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" notunu düştü.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'da zaferlerin mimarlarından sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, takımdaki görevinden ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Erden Timur için veda paylaşımında bulundu.

"YOLUNUZ DAİMA AÇIK OLSUN"

Buruki paylaşımında "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Veda ederken 'Tutunacak dalım yok' demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı

TİMUR'UN DİKKAT ÇEKEN VEDA SÖZLERİ

Erden Timur, görevden ayrılırken "İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok" sözlerini sarf etmişti. Timur'un bu sözleri camiada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Erden Timur Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası verildi

Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası verildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title