Veda ederken 'Tutunacak dalım yok' demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray'da zaferlerin mimarlarından sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, takımdaki görevinden ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Erden Timur için veda paylaşımında bulundu.

"YOLUNUZ DAİMA AÇIK OLSUN"

Buruki paylaşımında "İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

TİMUR'UN DİKKAT ÇEKEN VEDA SÖZLERİ

Erden Timur, görevden ayrılırken "İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok" sözlerini sarf etmişti. Timur'un bu sözleri camiada büyük yankı uyandırdı.