Üye Girişi
Haberler

VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'e veda eden ikinci takım VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak küme düşmeyi garantiledi. Pendikspor'un ligde kalma ihtimali ise çok zayıf.

Trendyol Süper Lig'e veda eden ikinci takım VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 3-1 kaybetti.

Fatih Karagümrük, bu sezon dört takımın düşeceği ligde 37 puanla 18. sırada haftayı kapattı.

Daha önce İstanbulspor'un veda ettiği ligde deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor da 37 puanla 19. sırada haftayı bitirdi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 40 puanla 16. basamakta yer alan MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde kalacak VavaCars Fatih Karagümrük'ün son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşti.

Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor, son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.

İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Gaziantep FK Pendikspor Spor Güncel Haberler

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title