VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. İzmir ekibi bu sezon ligde bir ilki yaşarken, VAR kararları karşılaşmaya damga vurdu.

TEK GOL LIMA'DAN

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Göztepe'de Nuno Lima, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

GÖZTEPE'NİN 456 GÜN SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Göztepe, 10 maçın ardından bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini aldı. İzmir temsilcisi, en son geçen sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında, 4 Kasım 2023 tarihinde oynanan Kocaeliespor maçından 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşamış oldu.

ARDA KARDEŞLER, 3 KEZ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Göztepe ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları damga vurdu. Süper Lig'de 97 gün sonra görev alan Arda Kardeşler, (Süper Lig 10. Hafta, Galatasaray 2-1 Beşiktaş, 28 Ekim 2024) VAR müdahalelerinin ardından 3 kez karar değiştirdi. Arda Kardeşler, 44 ve 59. dakikalarda Göztepe lehine penaltı verdiği pozisyonlarda VAR uyarısının ardından pozisyonları ekranda izledi ve penaltı kararlarını iptal etti. Kardeşler, 66. dakikada ise Heliton'un attığı golü VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle iptal etti.

DÖRDÜNCÜ KEZ PENALTI ÇALDI, MÜDAHALE OLMADI

Göztepe, 80. dakikada Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahasında rakibi Heliton'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda sarı kart gören kaleci Ertuğrul Taşkıran, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. VAR hakemi Pawel Pskit, bu kez Arda Kardeşler'in kararına müdahalede bulunmadı ve penaltı kararı onandı. Penaltıda topun başına geçen Juan, 81. dakikada beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 28'e yükseltti. Üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Bodrum FK deplasmanına gidecek.