VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşmasının 54. dakikasında Mert Müldür'ün Charisis ile mücadelesi sırasında rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Yasin Kol oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Markus Schmidt de Kol'a inceleme önermedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, maçının 54. dakikasında penaltı bekledi.
MERT MÜLDÜR YERDE KALDI
Mert Müldür, Sivasspor ceza sahası içerisinde Charisis ile mücadele ederken yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a döndü. Hakem Kol, kararını oyunu devam ettirmekten yana kullandı. VAR hakemi Markus Schmidt de inceleme önerisinde bulunmadı.
İşte o pozisyon;