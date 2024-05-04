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Vanspor FK, maçtan çekildi: 'Ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyayız'

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkması gerekçesiyle maçtan çekildi. Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, futbol camiasının haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkması gerekçesiyle maçtan çekildi.

Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, futbol camiasının haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Aldıkları duyumlara göre Serik Belediyespor futbolcularının, Esenler Erokspor müsabakasına katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili kulüp başkanının inisiyatifi ve talimatıyla müsabakaya 19 yaş altı takımıyla çıkılacağı haberi üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını vurgulayan Kıyak, bu durumun şaibe yarattığını ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Bu eylemle müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığının tüm kamuoyunun malumu olduğunu aktaran Kıyak, bu konuda her türlü yasal girişimde bulunacaklarını bildirdi.

"Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür." diyen Kıyak, şunları kaydetti:

"Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir. Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız. Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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