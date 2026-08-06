Vanspor FK - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor FK ile Kayserispor arasında 9 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında pazar günü Vanspor FK ile Manisa Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ile Batuhan Bıyıklı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çopur olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı