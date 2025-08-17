Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Vanspor FK, Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Embolo kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Furkan Ulu

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestıs Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 80), Alıou Badara Traore (Jefferson Nogueira Junior dk. 46), Francesc Crespi Regis, I Van Cedric Bikoue Embolo, Benito Ramirez Del Toro (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 80), Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 90+2), Mehmet Özcan (Mert Çölgeçen dk. 66), Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Burak Kavlak

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Dimitri Kevin Cavare, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berat Luş dk. 72), Guelor Kanga Kaku (Eray Korkmaz dk. 30), Mame Mor Faye (Mikail Okyar dk. 39), Amilton Minervino da Silva, Olarenwaju Ayobami Kayode (Hamza Catakovic dk. 73)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Yunus Emre Gedik, Yusuf Yucer, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Embolo (dk. 57) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 26) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Dimitri Kevin Cavare (Esenler Erokspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Feci kaza! Otoyolun ortasında can pazarı
Süper Lig'de 9 sezon sonra bir ilk! Storm'dan Antalyaspor'a hayat öpücüğü

Süper Lig'de 9 sezon sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 puanı 90+4'te aldı

Acun'u 90+4'te sevinçten çılgına döndüren gol! Bir ilki yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.