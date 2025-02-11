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Vanspor FK Başkanı Erol Temel'den Takım Otobüsüne Yapılan Saldırı Açıklaması

Vanspor FK Başkanı Erol Temel'den Takım Otobüsüne Yapılan Saldırı Açıklaması
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Vanspor FK'nın Başkanı Erol Temel, Elazığ'da oynanan maç sonrası takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı hakkında konuştu. Hakem değişikliğinin yanlış olduğunu belirten Temel, haksızlıklara karşı susmayacaklarını vurguladı. Taraftarları maça davet etti ve birlik çağrısında bulundu.

Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Erol Temel, geçen hafta Elazığ'da oynanan maçın ardından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Temel, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çimentaş Elazığspor ile oynanan karşılaşma öncesi maçın hakeminin değiştirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın başından itibaren çeşitli hakaretlere maruz kaldıklarını ileri süren Temel, takıma yönelik haksızlıklara karşı susmayacaklarını ifade etti.

Temel, şunları kaydetti:

"Bu tür haksızlıklara karşı hiçbir zaman susmayacağız. Tüm taraftarlarımızı, milletvekillerimizi, iş adamlarımızı, STK temsilcilerimizi yarınki maça davet ediyorum. Takımımıza sahip çıkalım. Gün birlik günü. Yarın o stat dolacak. Herkes Van'ın ve Vanspor'un gücünü görecek. 90 dakika boyunca sadece Vanspor'u konuşacağız. Tek bir kelime küfür etmeyeceğiz. Herkes Van'ın ve Vanspor'un ne olduğunu görecek."

Elazığ'da takım otobüslerinin taşlı saldırıya uğradığını da hatırlatan Temel, "Çok şükür ufak tefek sıkıntılar dışında bir şey yoktu. Bu, bizim yolumuza engel olmayacak. Dimdik ayaktayız. Herkes takımına sahip çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Spor
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