Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor 2. Lig Play-Off Finalinde Karşılaşacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasındaki 2. Lig Play-Off final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final, 1 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00'de gerçekleşecek.
Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasındaki 2. Lig Play-Off final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor