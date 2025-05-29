Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor 2. Lig Play-Off Finalinde Karşılaşacak

Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor 2. Lig Play-Off Finalinde Karşılaşacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasındaki 2. Lig Play-Off final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final, 1 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00'de gerçekleşecek.

Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasındaki 2. Lig Play-Off final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Van Spor Kulübü ile Batman Petrolspor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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