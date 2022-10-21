Van spor haberleri | Van Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz POMEM kursu Spor Haberleri Gelen Van haberlerine göre Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz hazırlık kursu düzenleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz hazırlık kursu düzenleniyor. Van'da spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi; polis, astsubay, subay ve bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere de ücretsiz kurs imkanı sağlıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Anadolu İMKB Fen Lisesi spor salonunda alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan POMEM kurslarında, gençlere programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulacak. Haftanın 4 günü akşam saatlerinde verilecek ücretsiz kurstan yararlanmak isteyen adayların 0538 515 9340 numaralı hattan bilgi alabileceği belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Van Spor Haberler

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