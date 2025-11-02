Haberler

Van Spor FK, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti

TFF 1'inci Lig'de Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Francesc Regis Crespi, Mehmet Özcan ve İvan Cedric tarafından kaydedildi.

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Sakaryaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti. Ligde 17 puanla grubun 9'uncu sırasında bulunan Van Spor FK, 17 puanla grupta 10'uncu sırada bulunan Sakaryaspor'a karşı 3 puan almak için sahaya çıktı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve rakip takıma karşı kontra ataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı golü 28'inci dakikada Francesc Regis Crespi'in ayağından buldu. 40'ıncı dakikada konuk takım Sakaryaspor, Ben Yedder'in golüyle beraberliği sağlarken, uzatma dakikalarında Mehmet Özcan'ın attığı golle Van Spor FK ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda konuk takım Sakaryaspor maça hızlı başlarken, 65'nci dakikada Burak Çoban'ın golüyle karşılaşmada denge geldi. 88'inci dakikada İvan Cedric'in kaydettiği golle Van Spor FK, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

