Van Gölü için pedal çeviren bisiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı

BİTLİS Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programına katkı sunmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali çerçevesinde Van'dan yola çıkan bisiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Van Gölü Aktivistleri Derneği katkılarıyla organize edilen festivale katılanlar, yaklaşık 200 kilometre pedal çevirerek Bitlis'te bulunan tarihi İhlasiye Medresesi bahçesinde kamp kurdu. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleriyle Vangölü Aktivistleri Derneğinin katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden ve yurt dışından yaklaşık 250 kişi katıldığını ifade eden Erdoğan Özel, "4-11 Ağustos tarihleri arasında toplamda 8 gün sürecek 5'inci Van Denizi Bisiklet Festivalini gerçekleştirdik. Bugün dördüncü günümüz. Sırasıyla Van, Gevaş, Tatvan'dan sonra Bitlis'teyiz. 500 kilometrelik bir mesafeyi gideceğiz. 250 kişilik bir bisikletli şu anda aramızda. Bunun 150 kişisi ülkemizin çeşitli illerinden, yine 20 kişilik bir ekip İran'dan ve başka ülkelerden de misafirlerimiz var. Geri kalan kısımda Bitlis ve Van'daki bisikletçilerden oluşuyor. Amacımız Van Gölü Havzasını bir bütün olarak tanıtmak ve doğaseverlere göstermektir. Bu turumuzu kamplı yapıyoruz. Her akşam bir yerde kamp kuruyoruz. Yaklaşık her gün 60-70 kilometre mesafe kat ettikten sonra kamp alanlarında çadırlarımızı kuruyoruz. Gittiğimiz yerlerin sadece tarihini ve doğasını görmüyoruz, oranın çevresini ve gastronomisini de anlatıyoruz. Tabi sadece bir festival değil aynı zamanda bir farkındalıktır. Bugün Nemrut Krater Gölü'ne gittik, orada hem yüzdük hem de çevre temizliği yaptık. Aslıda hem çevre duyarlılığını toplumsal bazda yükseltmeye yönelik hem de bu tür festivallerle bir nefes aldırmaya çalışıyoruz. Bitlis'in kurtuluşu münasebeti ile biz her sene 8 Ağustos'ta turumuzun bir ayağını Bitlis'e getiriyoruz. Bitlis'in kurtuluşunu bu vesileyle bisiklet severlerle kutlayıp sonra yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan Mısırlı adlı vatandaş da Belçika'da yaşadığını ve bir ay önce Zonguldak'a geldiğini ifade ederek, "Bir ay önce Belçika'dan geldim. Daha önce internetten Van Gölü Aktivistlerinin paylaşımlarını gördüm. Bu yüzden katılmak istedim. Zonguldak'tan geldim ve üç gündür yollardayız. Ulu Camisi'ni gördüm, namazımı kıldım ve çok beğendim" diye konuştu.

Olcay Yersen adlı eski futbol hakemi de, en son 33 yıl önce Bitlis'te maç yönettiğini ve bu vesile ile tekrardan Bitlis'e gelme onurunu yaşadığını belirtti. Yersen, "En son futbol hakemliği yaptığım zamanlarda 33 yıl önce gelmiştim bu kadim şehre. Burada müsabakalar yönettim ve bu müsabakalar sayesinde birçok dostluklar edindim. Benim için Bitlis çok özel bir şehirdir. Bu özel şehrin kurtuluş gününe denk gelmesi de benim için çok büyük bir onur oldu. Bizim amacımız Van Gölü'nün kirlenmemesi mavi kalması için insanlara bir farkındalık oluşturmak, bu yüzden de gittiğimiz yerlerde bu farkıdanlığı insanlara göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Eskişehir'den gelerek festivale katılan Sevim Salkım ise geçmişte yaşanan terör olayları yüzünden doğu illeri ile iletişimlerinin kopuk olduğunu kaydederek, "Özellikle doğudaki şehirlerimizi görmeyi çok arzu ediyordum. Fakat geçmiş yıllardaki yoğun terör olayları nedeniyle buralarla olan iletişimimiz maalesef kopmuştu. Böyle bir fırsat çıkınca hem Van Gölü'nün temiz kalması için vatandaşlık sorumluluğumu yerine getirmek istedim. Van Gölü çevresinde yaşayanlara da bizler çok uzak yollardan gelerek sahip çıkabiliyorsak, onların da bizler kadar sahip çıkmalarını arzu ediyoruz" dedi.

İran'dan Van Gölü için gelip festivale katılan Kasım Hıdırlı da, "İran, Tebriz ve Tahran'dan 10 kişi geldik. Arkadaşlarımız geçen yıllarda da bu festivali düzenlemişler. Arzu ediyorum ki Van Gölü mavi kalsın. Ben bu konuda ümitvarım. Bizim Urumiye Gölümüz de dolu olsun ve Van Gölü gibi mavi kalsın" diye konuştu.