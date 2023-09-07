Van'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başladı

VAN Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 'Tour of Van', uluslararası bisiklet yarışı, Van'da başladı. Organizasyonda 6 ülkeden, 10 takım, 60 sporcu yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, "Bisikletçilerimiz, 4 gün sürecek etkinlikte, 470 kilometrelik göl etrafındaki parkurda yarışacaklar. Bu tür etkinliklerle Van Gölü'nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz.

Van Gölü Havzası ve Van'ı tanıtmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 'Tour of Van' uluslararası bisiklet yarışı başladı. Organizasyon kapsamında ilk olarak Van Kalesi Urartu Müzesi önünde tören yapıldı. 7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak yarışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştiriliyor. 6 ülkeden, 10 takımın ve 60 sporcunun katıldığı yarışların 1'inci günü, sporcular Van' dan, Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirecek ve geceyi de burada geçirecek. Yarışın 2'nci gününde de Tatvan-Ahlat kara yolundan Malazgirt'e, 3'üncü gün ise Malazgirt-Adilcevaz kara yolundan Erciş'e gidecek. Sporcular son gün ise Erciş'ten Van'a ulaşarak yarışmayı tamamlayacak. Her etabın sonunda ödül töreni düzenlenecek.

'VAN GÖLÜ KİRLENMESİN, MAVİ KALSIN' SLOGANLI FESTİVAL

Bu tür organizasyonların Van'ın tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, etkinliğin kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek, hedeflerinin Van Gölü'ne dikkat çekilmesi olduğunu söyledi. Çelikel, "Geçtiğimiz ay vatandaşlarımızın katılımıyla ' Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla bir bisiklet festivali düzenledik. Oldukça renkli geçen etkinliğimizde, bu güzel Van Gölü mirasını daha iyi, daha temiz bir şekilde bırakmak için bu tür farkındalık yaratan etkinlikleri önemli buluyoruz. Şu anki etkinliğimiz ise Van Valiliğimiz himayesinde, Bisiklet Federasyonu'nun koordinesinde ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile daha profesyonel, ulusal ve uluslararası yarışmacılarımızın da katılımıyla düzenleniyor. Bisikletçilerimiz, 4 gün sürecek etkinlikte 470 kilometrelik göl etrafındaki parkurda yarışacaklar. Bu tür etkinliklerle Van Gölü'nün etrafındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Katkılarından dolayı Bisiklet Federasyonu'na, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

'VAN, OLİMPİYATLARA, ŞAMPİYONALARA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEK DÜZEYDE'

Organizasyonun kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise "'Van'ın güvenliği, parkuru, sağlığı, emniyeti ve organizasyon noktasındaki başarısı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından tescil edilmiştir. Bizler de Bisiklet Federasyonumuzun girişimleri ile etkinliği Van'a aldık. Yarışmamıza 6 farklı ülkeden katılan sporcu var. Yine bizim ülkemizden de profesyonel sporcularımız var. 60'a yakın sporcumuz start alacak. Van, 2024 olimpiyatlarına olsun, Avrupa şampiyonalarına olsun Uluslararası Bisiklet Birliği onayı olduğundan ötürü ev sahipliği yapabilecek düzeydedir. Sporcularımız 470 kilometreyi 4 günde dolanıp, buradan olimpiyatlara kota çıkartacaklardır. Bu yarışmaya destek veren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. Yarışmaya Irak'tan katılan sporcu Eziz İbrahim ise Van'ı çok beğendiklerini, 4 gün boyunca Van Gölü etrafında turlayacaklarını söyledi. Daha önceki birçok bisiklet yarışmasına katıldığını ve belirten 23 yaşındaki Muhammet Tarkan da organizasyonun kazasız bitmesini temenni ederek yarışmacılara başarılar diledi.