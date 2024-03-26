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Van'da Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 13 ilden toplam 173 sporcunun katılımıyla yapılan bilek güreşi müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya; Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Van, Mardin, Muş, Rize ve Hakkari illerinden 89 erkek ve 84 kadın olmak üzere toplam 173 sporcu, antrenör ve idareci katıldı. Nur Tatar Spor Salonunda oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında okul sporları birimimizin ev sahipliğini yaptığı okullar arası bilek güreşi grup müsabakaları 13 ilden toplam 173 sporcu ve antrenörümüzün katılımıyla sona erdi. Bu duygu ve düşüncelerle kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda sağ ve sol kol sıkletlerinde dereceye girerek isimlerini Türkiye şampiyonasına yazdırmaya hak kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine şimdiden başarılar diliyor, bu müsabakaların gerçekleşmesinde emeği geçen başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere il temsilciliğimize ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ile diğer katılımcılar tarafından verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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