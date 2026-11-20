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VAN'da, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla vize yarışları düzenlendi. Van, Batman ve Siirt'ten 11 spor kulübünün katıldığı yarışlarda, 8-12 yaş grubundaki 188 sporcu şampiyonaya katılabilmek için kulaç attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlar, iki gün sürecek. Van, Batman ve Siirt'ten 11 spor kulübünün katıldığı müsabakalarda 25 hakem görev aldı. Yarışlar sonunda dereceye girerek gerekli barajları geçen sporcular, 26 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

6 BİN 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ

Van'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, İpekyolu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu ile diğer ilçelerdeki yarı olimpik havuzlarda 5-14 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 10 kulvara sahip Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü eğitim gerçekleştiriliyor. Bu yıl okul tatili döneminde yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi verildiği belirtildi. Yüzme eğitimlerine katılan öğrenciler, antrenmanlarını sürdürürken, yeteneklerini geliştiren sporcular da çeşitli yarışmalara hazırlanıyor.

HEDEF, TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA DERECE ALMAK

Türkiye Yüzme Federasyonu Van İl Temsilcisi Ayhan Tekçe, Türkiye şampiyonasına katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen vize yarışlarına Van, Siirt ve Batman'dan 8-12 yaş grubunda 188 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışların ardından Ankara'ya gidecek sporcu sayısının netleşeceğini belirten Tekçe, "Bu yarıştan sonra dereceye giren sporcularımız 26 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek yüzme şampiyonasına katılacak. Yarıştan sonra kaç sporcunun Ankara'ya gideceği netleşecek. Türkiye üçüncüsü olan sporcularımız da bu yarışmalarda mücadele ediyor. İki gün sürecek yarışlar oldukça çekişmeli geçiyor. Bu müsabakalarda 25 hakem görev alıyor. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da iyi bir derece almak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı